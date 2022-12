Leonard Pakucs, bebelusul cu malformatii la inima, a supravietuit operatiei

Scriam la sfarsit de noiembrie ca s-a nascut micutul familiei Pakucs, diagnosticat cu malformatii la inima inca din burtica mamei, si ca urma sa intre in operatie. Interventia a avut succes, iar Leonard este bine si se pare ca isi va petrece primul Craciun acasa, alaturi de cei care il iubesc."Leonard a fost operat la inima si a parasit astazi spitalul. Saptamana viitoare mai are un control si va fi gata sa plece acasa. Familia Pakucs isi poate petrece primul Craciun in familie, acasa, dupa ... citeste toata stirea