Lex, noul partener canin al jandarmilor covasneni, pregatit de misiuni! (CP)

Lex, cel mai nou coleg patruped al nostru, a finalizat cu succes cursul de dresaj desfasurat la Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" din Sibiu si ne va fi de un real ajutor in misiunile de patrulare / interventie.Nascut pe 2 iunie 2022, Lex este un ciobanesc belgian Malinois plin de energie, loial si disciplinat care a intrat in echipa Jandarmeriei Covasna pe cand avea doar 5 luni. In toata aceasta perioada, a urmat programe de dresaj si pregatire alaturi de conductorul sau, plutonier ... citește toată știrea