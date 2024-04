Liceenii din sase tari invata la Sfantu Gheorghe despre democratie

"Noile valente ale democratiei in Europa de azi" ("The New Values of Democracy in Today's Europe") este tema si titlul proiectului in jurul caruia s-au reunit, la Sfantu Gheorghe, elevi si profesori din sase tari. Gazda si coordonator este Colegiul National "Mihai Viteazul" (CNMV), iar invitatii lor sunt din Polonia, Grecia, Portugalia (Madeira), Croatia si Spania. Cei peste 60 de elevi si profesori vizitatori stau o saptamana in zona.Luni, 8 aprilie, a avut loc deschiderea oficiala a ... citește toată știrea