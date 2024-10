Liceul de Arte "Plugor Sandor" din Sfantu Gheorghe: Aproape 600 de elevi fara cabinet medical si suport adecvat de sanatate scolara

Desi legea 198/2023 prevede obligativitatea organizarii cabinetelor medicale scolare in toate unitatile de invatamant preuniversitar cu peste 300 de elevi, Liceul de Arte "Plugor Sandor" din Sfantu Gheorghe, care are peste 600 de elevi si 60 de copii in internat, nu dispune nici de cabinet medical, nici de asistenta. In ciuda demersurilor facute de conducerea scolii, elevii raman fara acces la servicii medicale imediate, o situatie alarmanta, care ridica intrebari privind siguranta lor zilnica. ... citește toată știrea