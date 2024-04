Licitatie in scop caritabil: un tablou, in schimbul ajutorului pentru o sansa

Cei care vor sa faca un bine, dar si sa obtina un tablou special, sunt invitati sa participe la o noua licitatie online organizata in scop caritabil. Pictura este semnata de artistul plastic Jan Leaua. Banii oferiti in schimbul acesteia vor fi donati in contul lui Marian Selaru din Intorsura Buzaului.Tabloul scos la licitatie se numeste "Aproape Infinit". Este realizat pe panza cu vopseluri acrilice. Are dimensiunile 70/40 si este inramat. Lucrarea este originala, semnata de pictorul Jan ... citește toată știrea