Liderul Asociatiei "Calea Neamului", Mihai Tirnoveanu, anunta ca va candida ca independent pentru Camera Deputatilor

Liderul Asociatiei "Calea Neamului", Mihai Tirnoveanu a anuntat, luni, ca intentioneaza sa candideze ca independent in judetul Covasna pentru Camera Deputatilor, declansand strangerea de semnaturi pentru depunerea candidaturii.Tirnoveanu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca are nevoie de aproximativ 1.000 de semnaturi pentru inregistrarea candidaturii si de cel putin 10.000 de voturi pentru a fi ales."Oamenii care vor semna pentru sustinerea candidaturii mele, bineinteles si ... citește toată știrea