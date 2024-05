Liviu Stanescu: "Pe umarul meu stang se afla un omulet mic - Dorul-de-Duca"

Interviu cu autorul cartii "Am fost la capatul lumii", pe care il vom intalni, in premiera, la SepsiBook3Putini sunt cei care pot spune ca au fost la capatul lumii. Dar el, Liviu Stanescu, a scris si o carte inspirata din aventurile pana... acolo. O carte atat de colorata si fascinanta, ca e greu de descris in cuvinte. Insa nici nu e nevoie, pentru ca volumul este perfect pentru cei care vor altfel de experiente. Iti intra direct la suflet si iti da, asa, un dor de duca fantastic. De ce iti ... citește toată știrea