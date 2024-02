Politia Locala Sfantu Gheorghe primeste rar sesizari din partea populatiei referitor la cazurile de vandalism, astfel incat cu greu poate lua masuri fata de cei care deterioreaza punctele de colectare a deseurilor, spre exemplu. In prezent, in cadrul Departamentului pentru protectia mediului lucreaza 3 persoane repartizate in doua schimburi, care anul trecut au fost solicitate sa intervina in doar 2 astfel de cazuri. Pe de alta parte, mai multe hotarari ale autoritatilor locale ar ajuta la ... citeste toata stirea