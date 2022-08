Locuitorii unei strazi din Sfantu Gheorghe spun STOP vitezei

Locuitorii strazii Jozsef Attila din Sfantu Gheorghe au ajuns la capatul rabdarii in ceea ce priveste viteza cu care masinile, mai ales cele de mare tonaj, circula in zona. Asa ca au initiat o cerere pe care au transmis-o Consiliului Local. Aceasta a fost dezbatuta chiar in plenul sedintei care a avut loc joi.Subiectul a fost deschis in cadrul sectiunii "Diverse", de catre consilierul Kolcza Istvan."La capatul strazii Jozsef Attila automobilele circula cu viteza foarte mare. Am semnalat de ... citeste toata stirea