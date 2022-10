Locurile publice din orasul Covasna, pe cale de a fi (si) mai sigure

In orasul Covasna urmeaza sa fie montate inca 10 camere de supraveghere, pentru a monitoriza drumurile, trotuarele, parcurile si cladirile din localitate. Dupa punerea in functiune a acestora, vor fi in total 41 de astfel de dispozitive in oras."Dezvoltam sistemul de supraveghere video a locurilor publice! Este in curs amplasarea a inca 10 camere de monitorizare in oras, astfel incat, pe viitor, drumurile, trotuarele, parcurile si cladirile administratiei locale vor fi supravegheate de 41 buc. ... citeste toata stirea