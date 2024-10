Lucian Mindruta va trece prin judetul Covasna in cadrul Turului Romaniei

Jurnalistul si realizatorul de emisiuni de radio si televiziune, Lucian Mindruta, ajunge din nou in judetul nostru. Dupa "Starea de bine", acesta va merge in mijlocul comunitatilor rurale, pentru o noua editie a proiectului Turul Romaniei. Programul in Saptamana Recoltei va incepe luni, 7 octombrie, din Covasna, iar marti transmisia DIGI FM se va face de la Barcani.Intre 7 si 11 octombrie 2024, Lucian Mindruta va aduce in casele oamenilor povestile autentice ale satelor, va descoperi roadele ... citește toată știrea