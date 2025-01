Lucrari de reparatii a parcarilor de pe strada Kossuth Lajos din Sfantu Gheorghe

Societatea Sepsi Ut-Epito, aflata in subordinea Primariei Sfantu Gheorghe, a inceput lucrarile de reparatii a parcarilor de pe strada Kossuth Lajos, in spatele blocului nr. 1. In prezent, lucrari similare continua si in zona din spatele monumentului Ostasului Roman.Potrivit viceprimarului Toth-Birtan Csaba, numarul total de locuri de parcare din zona sediului ACR (strada Kossuth Lajos) nu va creste semnificativ din cauza spatiului limitat, insa se va extinde numarul celor care pot fi ... citește toată știrea