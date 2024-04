Lucrarile de reabilitare a lacului de agrement din Sfantu Gheorghe vor fi terminate in vara acestui an

Lucrarile de reabilitare a lacului de agrement aflat in zona Garii din municipiul Sfantu Gheorghe, incepute in urma cu aproape trei ani, vor fi terminate in vara acestui an.Viceprimarul municipiului Sfantu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in proiect a fost inclusa si insula aflata in mijlocul lacului, unde va fi construita o cafenea, iar din acest motiv lucrarile dureaza mai mult decat se preconizase initial."Motivul stagnarii este ca trebuie sa finalizam ... citește toată știrea