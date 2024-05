Lucrarile de reabilitare a lacului de la Gara vor fi finalizate anul acesta

Lucrarile de reabilitare a lacului de agrement aflat in zona Garii din municipiul Sfantu Gheorghe, incepute in urma cu aproape trei ani, ar trebuie sa se finalizeze anul acesta, spun autoritatile locale. In prezent se lucreaza la izolarea fundatiei lacului si la tencuiala cladirii de primire.Autoritatile au anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa care s-a desfasurat pe santier, ca transformarea si restaurarea lacului din zona garii si a imprejurimilor se apropie de finalizare. Pana in ... citește toată știrea