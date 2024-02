Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, finalizate in proportie de 60%

Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe au fost realizate in proportie de 60%, iar aceasta va fi deschisa circulatiei in vara anului viitor, au anuntat joi, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.Potrivit acestora, a fost finalizata montarea grinzilor metalice pe primul pasaj peste calea ferata, iar in prezent se lucreaza la montarea acestora pe al doilea pasaj, urmand sa se reia si asfaltarile daca vremea va fi prielnica."A fost ... citește toată știrea