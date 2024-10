Lucrarile la Colegiul National "Mihai Viteazul": Primaria Sfantu Gheorghe acuza intarzieri si nereguli

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a luat o pozitie ferma in legatura cu intarzierile si neregulile semnificative constatate in executia lucrarilor la Colegiul National "Mihai Viteazul". Autoritatile locale au raportat o serie de neconformitati si au decis sa rezilieze unul dintre contractele cu firma Modern Power Systems S.R.L., din Cluj-Napoca.Procese si contracteIntre Modern Power Systems S.R.L. si Municipiul Sfantu Gheorghe sunt in derulare peste 10 procese, in care fiecare parte ... citește toată știrea