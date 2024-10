Lucrarile la cresa din Barcani continua, dar depind de platile CNI

Lucrarile la cresa din comuna Barcani sunt in plina desfasurare, insa avansul constructiei este conditionat in mare masura de finantarea de la Compania Nationala de Investitii (CNI). Primarul Nicolae Pastor ne-a spus intr-un interviu recent ca structura va fi gata pana la sfarsitul acestui an, cu speranta ca receptia finala a lucrarii va putea avea loc anul viitor.Lucrarile la cresa din comuna au fost incepute in luna martie a.c..Proiectul este "finalizat in proportie de 25%. In privinta ... citește toată știrea