Lucrarile la fosta cazarma din Targu Secuiesc, care va gazdui Muzeul Breslelor, finalizate in proportie de 95%

Lucrarile de reabilitare a fostei cazarmi din Targu Secuiesc, care va gazdui Muzeul Breslelor si centrul cultural al orasului, au fost finalizate in proportie de 95%, a declarat marti, pentru AGERPRES, viceprimarul Szilveszter Szabolcs.Potrivit acestuia, cladirea are o vechime de peste 200 de ani si este unul dintre cele mai importante monumente istorice din regiune."Lucrarile le-am inceput in urma cu aproape doi ani si au fost finalizate in proportie de 95%. Urmeaza mobilierul, amplasarea ...