Lucrarile la noul Centru Cultural din Targu Secuiesc avanseaza

Lucrarile la renovarea completa a cladirii fostei cazarmi din Targu Secuiesc si transformarea acesteia intr-un centru cultural modern decurg intr-un ritm foarte bun, potrivit viceprimarului municipiului, Szilveszter Szabolcs. Acestea au inceput in martie a.c."Reabilitarea fostei cazarmi este conform proiectului. Acum sunt trasate cablurile electrice si se efectueaza lucrarile civile in interior (pentru usi si ferestre) si reteaua de instalatii sanitare. Se lucreaza foarte bine si suntem in ... citeste toata stirea