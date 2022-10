Lucrarile la soseaua de centura a municipiului Sfantu Gheorghe sunt in grafic, afirma primarul Antal Arpad

Lucrarile la viitoarea sosea de centura a municipiului Sfantu Gheorghe, planificata a fi deschisa circulatiei rutiere la finalul anului viitor, sunt in grafic, a declarat, marti, primarul Antal Arpad."Soseaua ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe incepe sa prinda un contur din ce in ce mai vizibil, lucrarile fiind in grafic. Aceasta va scoate traficul greu din oras si va reduce poluarea si aglomeratia din zona urbana", a scris primarul Antal Arpad, pe pagina sa de Facebook.Viitoarea ... citeste toata stirea