Lucrarile de modernizare a strazilor din municipiul Sfantu Gheorghe sunt in grafic, potrivit primarului Antal Arpad. Acesta a declarat marti, 1 august a.c., ca in lunile urmatoare, pe masura ce se finalizeaza din lucrari, va organiza conferinte de presa la fata locului."Despre stadiul lucrarilor la investitiile cele mai mari din oras, pot sa va spun ca sunt in grafic. Urmeaza ca in lunile urmatoare sa facem conferinte de presa la fata locului. Asadar, o sa organizam pe soseaua de centura, la ... citeste toata stirea