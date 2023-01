Luna ianuarie - luna constientizarii cancerului de col uterin

Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului a declarat luna ianuarie ca fiind cea a constientizarii cancerului de col uterin. Desi, daca este depistat in stadiu eficient, poate fi tratat, rata de mortalitate se pastreaza ridicata, sustin medicii. La Targu Mures femeile cu varste cuprinse intre 24 si 64 de ani se pot testa gratuit.Acest tip de cancer se dezvolta in colul uterin al femeilor."Spre deosebire de multe alte tipuri de cancer, care afecteaza in primul rand persoanele in ... citeste toata stirea