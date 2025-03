Madalina Pintea: "Viata e mai usoara de cand sunt si eu mai usoara"

O tot vedeam pe Madalina, o tanara de 30 de ani din Sfantu Gheorghe, cum se plimba cu un pas rapid prin oras, in lumea ei, cu muzica in casti, si observam cum corpul ei se transforma de la o luna la alta. Curiozitatea m-a facut sa o opresc si sa o intreb despre secretul din spatele acestei schimbari evidente. Am aflat astfel ca nu este vorba despre vreo dieta miraculoasa sau despre vreun truc rapid, ci despre un proces de un an si jumatate in care Madalina Pintea, make-up artist din Sfantu ... citește toată știrea