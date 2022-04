Magazia de lemne a Scolii Primare din Valea Dobarlaului a ars aproape in totalitate, dupa ce in noaptea de miercuri spre joi a izbucnit un incendiu. Pagubele nu sunt insemnate, a spus, pentru Observatorul de Covasna, primarul Bogdan Barbu, care a precizat si ca deocamdata nu se stie cum a luat foc magazia, avand in vedere ca nu este bransata la nici o sursa de electricitate.Potrivit pompierilor, in urma incendiului a ars 90% din magazie, pe o suprafata de 20 de metri patrati. In ceea ce ... citeste toata stirea