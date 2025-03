Mai mult decat un loc pe harta - O calatorie memorabila pentru elevi ai Colegiului National "Szekely Miko"

Multumita Fundatiei Comunitare Covasna, prin programul "Mai mult decat un loc pe harta!", elevii claselor a V-a A si C, ai Colegiului National "Szekely Miko", impreuna cu dirigintii Kovacs Tunde si Elekes Emese, in data de 21 martie a.c, au participat la o excursie de o zi in zona Baraolt. Scopul principal al excursiei a fost cunoasterea mai buna a tinutului natal prin vizitarea unor obiective culturale, geografice, istorice, a unui atelier de mestesug traditional, dar si intarirea colectivului ... citește toată știrea