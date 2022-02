Mai multe ordine de protectie emise anul trecut, fata de 2020

Anul trecut s-a inregistrat o crestere a numarului ordinelor de protectie emise in cazurile de violenta in familie, arata o statistica a IPJ Covasna. Ingrijoratoare sunt si plecarile voluntare repetate de la domiciliu in cazul minorilor, mai atrag atentia politistii.Datele furnizate intr-un bilant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, prezentat luni, intr-o conferinta de presa, arata ca anul trecut s-au emis 111 ordine de protectie provizorii, in vreme ce in 2020 au fost 89, ... citeste toata stirea