Mai multe strazi din Bretcu ar putea fi asfaltate prin PNI "Anghel Saligny"

Comuna Bretcu ar putea primi aproape 4,5 milioane de lei pentru modernizarea mai multor strazi din localitate, prin Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny". Totusi, primarul Dimeny Zoltan spune ca mai este drum lung pana la inceperea propriu-zisa a lucrarilor."Sunt mai multe strazi. Practic noi am prevazut in proiect asfaltarea tuturor strazilor din Bretcu si o parte din Martanus. Ar fi vorba de 3 kilometri, cel putin, sa vedem cum ne incadram in sumele care s-au aprobat (...). ... citeste toata stirea