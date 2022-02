Mai multi politisti au donat sange pentru copilul atacat de caini

Mai multi politisti din judetul Covasna au donat sange pentru copilul in varsta de 10 ani din Sfantu Gheorghe care a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de caini in urma cu cateva zile.Directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Covasna, dr. Andi Rosin, a declarat ca politistii au fost impresionati de cazul copilului, ramas fara tata in urma cu un an, si s-au mobilizat pentru ajutorarea acestuia."Am fost sunat de la Politie cu rugamintea sa ajutam cu sange un copil muscat ... citeste toata stirea