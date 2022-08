Mai putini morti, dar mai multi raniti grav in accidentele din judetul Covasna

O analiza a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna pe situatia riscului rutier, realizata cu datele din primele sase luni ale anului curent, arata ca numarul accidentelor inregistrate pe raza judetului este in crestere usoara fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cu toate ca se remarca o crestere si la numarul de persoane ranite grav, vestea ceva mai buna este ca a scazut numarul decedatilor. Tot in randul informatiilor pozitive se incadreaza si faptul ca judetul Covasna este in ... citeste toata stirea