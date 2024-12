Mai sunt doar 2 zile pana la ultimul atelier OCV din acest an

Nu rata ultima ocazie de a participa la un atelier OCV in 2024! Vineri 13 decembrie, de la ora 17:00, te asteptam cu drag la sediul redactiei Observatorul de Covasna din Sfantu Gheorghe, pentru un eveniment creativ si plin de surprize. Acesta va fi coordonat de Loredana Muntean si Raymond Gheorghita, care te vor ghida intr-o experienta creativa, in care vei invata sa creezi mandale fascinante si sa realizezi fotografii perfecte pentru sarbatori.Pregatirile sunt in plina desfasurare. Impreuna ... citește toată știrea