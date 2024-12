Mandale, fotografie si bucurie la finalul seriei de ateliere OCV din acest an

Vineri, sediul redactiei noastre s-a transformat intr-un loc unde creativitatea si spiritul sarbatorilor s-au intalnit, in cadrul "Cadouri unice de Craciun - Atelier creativ de mandale si fotografii personalizate". A fost ultimul eveniment OCV din acest an, unde Loredana Muntean si Raymond Gheorghita ne-au ghidat in realizarea mandalelor pline de culoare, pe care le-am luat acasa pentru a le oferi celor dragi si am primit sfaturi utile despre cum sa facem fotografii reusite cu telefonul. La ... citește toată știrea