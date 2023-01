Masina lovita de tren, la Targu Secuiesc

Un barbat in varsta de 55 de ani a ajuns la spital in prima zi a anului, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren. S-a intamplat la Targu Secuiesc, pe trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Soarelui, informeaza IPJ Covasna.Politistii spun ca din primele cercetari s-a constatat ca soferul nu s-a asigurat corespunzator."In data de 01.01.2023, in jurul orelor 21:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc - Formatiunea Rutiera au fost sesizati prin ... citeste toata stirea