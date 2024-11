Masina rasturnata din cauza unei depasiri periculoase, langa Reci

Un accident rutier provocat de o manevra de depasire a avut loc marti, 19 noiembrie, pe DN 13E, in afara localitatii Reci. Un tanar de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat in coliziune cu un alt vehicul in timpul unei depasiri neregulamentare. Dupa impact, masina condusa de un barbat de 28 de ani s-a rasturnat. Seferul si pasagera au fost raniti.Ambele victime au fost transportate la spital."Marti, 19 noiembrie a.c., politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre ... citește toată știrea