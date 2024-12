Masuri ale politistilor pentru siguranta comunitatii in zilele libere pentru Sarbatoarea Craciunului (CP)

Va comunicam in cele ce urmeaza informatii despre masurile dispuse de structurile Ministerului Afacerilor Interne din judetul Covasna pentru ca cetatenii sa petreaca in siguranta minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Craciunului.Chiar daca, oficial, minivacanta incepe miercuri, primele masuri la nivelul structurilor MAI au fost luate deja prin mobilizarea unui dispozitiv complex de politisti rutieri, echipaje de ordine publica si pentru interventii in situatii de urgenta avand in vedere ca ... citește toată știrea