Masuri de siguranta pentru examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat in Covasna

Politia Covasna a implementat masurile necesare pentru a asigura desfasurarea in siguranta a examenului de Evaluare Nationala, destinat absolventilor claselor a VIII-a, care a inceput pe 25 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana.Masuri similare sunt adoptate si pentru Examenul National de Bacalaureat, care se desfasoara tot in aceasta perioada.Politistii, sprijiniti de jandarmi si politisti locali, vor actiona pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice in proximitatea ... citește toată știrea