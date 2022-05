Masuri luate de anchetatori in cele trei luni de la atacul canin din strada Fermei

Cazul atacului canin petrecut in urma cu trei luni la Sfantu Gheorghe, care a socat intreaga tara prin faptul ca un copil de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, cu multiple muscaturi, este in continuare in atentia autoritatilor, care desfasoara cercetari.Intr-un raspuns pentru Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro, Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe ne-a informat ca cea mai recenta masura oficiala luata, care este inca in vigoare, este prelungirea controlului judiciar, ... citeste toata stirea