Interviu exclusiv cu fotograful de natura premiat international, originar din Ungaria, care expune in premiera in RomaniaSfantu Gheorghe este, in perioada 19 august-24 septembrie, gazda unei expozitii unice de fotografii. Aceasta se numeste "Vanatoare fara sange", este amenajata in Piata Libertatii si este formata din 15 ecrane in forma de U care contin 623 de fotografii de natura retroiluminate, acoperind 333 de metri patrati de sticla cu un total de 70.000 de lumini LED. Autorul ... citeste toata stirea