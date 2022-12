Medicii din Sfantu Gheorghe, printre cei mai buni profesionisti din sanatate

Spitalul Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe a fost premiat de Romanian Healthcare Awards la categoria "Calitatea Serviciilor Medicale si Siguranta Pacientului", pentru al doilea an la rand. Echipa spitalului a primit diploma de excelenta pentru proiectul "Transplant de tesut liber vascularizat in vederea reconstructiei dupa rezectii de tumor in regiunea capului si gatului", in cadrul Galei Romanian Healthcare Awards din 16 decembrie a.c., la JW Marriott Grand Hotel, Bucuresti. ... citeste toata stirea