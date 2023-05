Atunci cand alegi sa devii medic, nu poti avea aceasta meserie doar opt ore pe zi, apoi sa iti ocupi timpul cu alte activitati ce tin de viata ta personala, spune medicul de familie Lucia Seres, din Sfantu Gheorghe. Cu o vasta experienta in acest domeniu, ea se bazeaza pe principiul "Nu lasa pe maine ce poti face azi" si spune ca intotdeauna ii face placere sa se implice in tot felul de activitati. Mai multe despre dr. Lucia Seres in mini-interviul de mai jos, realizat in cadrul campaniei ... citeste toata stirea