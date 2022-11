Mesaj adresat episcopului Covasnei si Harghitei, PS Andrei, la aniversarea a 55 de ani

Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfantu Gheorghe i-a transmis, marti, un mesaj de felicitare episcopului Covasnei si Harghitei, PS Andrei, cu prilejul implinirii varstei de 55 de ani, in care ii multumeste, totodata, pentru sprijinul acordat in materializarea unor proiecte importante pentru comunitatea romaneasca din zona.Printre acestea se numara aprobarea functionarii Centrului European de Studii Covasna-Harghita sub egida Academiei Romane, modernizarea si ... citeste toata stirea