Mesaj pentru intorsureni: "Doneaza sange pentru viata!"

Centrul de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe le vine in ajutor oamenilor din zona Intorsurii Buzaului care ar vrea sa doneze sange, dar trebuie sa se deplaseze in alte parti ale judetului pentru a face acest lucru. Astfel, in 7 iunie, de la 8:00 la 13:00, intorsurenii vor putea dona sange la spitalul din oras. "Doneaza sange pentru viata!" este mesajul celor care organizeaza campania.Organizatorii se asteapta ca cel putin 50 de intorsureni sa raspunda apelului de a dona sange."Ne ... citeste toata stirea