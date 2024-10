Mesaj special de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice

In fiecare an, in data de 1 octombrie, sarbatorim Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice.De fapt, ce inseamna persoana varstnica? Varsta este doar un numar. Important este cum se simte fiecare. Spunea un prieten: tineretea merge odata cu mine.Dar, din pacate moara timpului macina. Cu inaintarea in varsta, nu numai ca tamplele incaruntesc, dar puterile scad, apar probleme despre care, acum cativa ani, nici nu ne pasa. Dar! Avem bucuria experientei de viata, a implinirilor, a copiilor si ... citește toată știrea