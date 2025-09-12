Editeaza

Meseria ca destin: Mariana Gifei, trei decenii intre suferinta si speranta

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 07:00
7 citiri
Mariana Gifei, asistenta medicala principala in sectia de interne a Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe, lucreaza de cand se stie in domeniul medical. Este acel gen de cadru medical calm, in fata caruia simti ca poti lasa garda jos si care iti inspira incredere si optimism. Si nici nu ar putea fi altfel cand cariera si-a construit-o pe fundamentul unei chemari interioare nascute in buna parte dintr-o tragedie personala. In ciuda anilor petrecuti printre ...citește toată știrea

