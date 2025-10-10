Editeaza

"Mi-ati salvat si sufletul, nu doar viata" - povestea unei infirmiere de la Spitalul Judetean din Sfantu Gheorghe

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 07:00
De cele mai multe ori, cand vorbim despre spitale, ne gandim exclusiv la medici. Uitam, insa, ca procesul de vindecare depinde de intreaga echipa medicala, iar infirmierele sunt parte esentiala din aceasta echipa. Ele sunt cele care stau langa bolnavi in cele mai fragile momente. De la schimbatul unui pansament, la hranirea cu lingurita, de la curatenie, la alinarea unei lacrimi, toate aceste gesturi de grija si interes sunt acel sprijin de care fiecare om are nevoie in procesul de recuperare ...citește toată știrea

