Mica Unire, celebrata in ger, si la Sfantu Gheorghe

Ziua Unirii Principatelor a fost sarbatorita luni, 24 Ianuarie, si la Sfantu Gheorghe, asa cum, de altfel, este in fiecare an. Desi s-a anuntat ca activitatile din fata Grupului Statuar "Mihai Viteazul" vor fi fara public, din cauza conditiilor impuse de pandemie, nu au fost putini cei care au dorit sa marcheze astfel evenimentul. Toate acestea, in ciuda conditiilor meteo, care nu au fost tocmai favorabile, avand in vedere ca gerul a muscat cu siguranta din entuziasmul participantilor.Esenta ... citeste toata stirea