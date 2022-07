Microbuz, implicat in accident pe DN 12, la Coseni

Un microbuz a fost implicat duminica dimineata intr-un accident care a avut loc la Coseni. Autovehiculul s-a lovit de un stalp. Sapte persoane au ajuns la spital."La data de 10.07.2022, in jurul orei 08:00, politistii din cadrul I.P.J. Covasna au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe D.N. 12, in proimitatea km 4, in localitatea Coseni, a avut loc un accident de circulatie cu victime.Din primele verificari efectuate la fata locului, ... citeste toata stirea