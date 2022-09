Mihai Maris (10 ani): "Daca sunt carti interesante, poate oamenii o sa citeasca mai mult"

Concursul organizat de redactia Observatorul de Covasna si CovasnaMedia.ro de Ziua Limbii Romane, desfasurat in perioada 24-31 august, l-a avut drept castigator al locului I pe Mihai Maris, care are 10 ani si este din comuna Barcani. Mihai ii indeamna pe oameni sa citeasca, pentru ca astfel putem celebra limba romana in fiecare zi si putem sa aflam cat mai multe informatii despre diferite subiecte, spune el.Sa stai de vorba cu Mihai este o adevarata placere. M-am convins de asta miercuri, ... citeste toata stirea