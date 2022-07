Mihai Tirnoveanu cere interzicerea vizitelor neoficiale ale lui Viktor Orban in Transilvania

Mihai Tirnoveanu, presedintele Asociatiei Calea Neamului, a lansat in online un apel catre Presedintie si catre Guvernul Romaniei, de la care solicita sa interzica vizitele "private" pe teritoriul statului roman ale premierului Ungariei, Viktor Orban, caruia ar trebui sa ii fie permise doar vizitele oficiale.Apelul vine in urma incidentului de la Tusvanyos, unde cativa nationalisti romani, condusi de Mihai Tirnoveanu, l-au huiduit pe prim-ministrul ungar chiar in deschiderea discursului sau ... citeste toata stirea