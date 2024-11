Miklos Zoltan - planuri pentru comunitate si viitorul Romaniei (P)

In contextul alegerilor de la sfarsitul acestui an, deputatul UDMR Miklos Zoltan si-a expus viziunea politica si solutiile propuse pentru problemele comunitatii covasnene si ale tarii. Iata principalele sale puncte de vedere:Ce initiative are UDMR pentru sprijinirea familiilor tinere si cresterea natalitatii?Avem o problema majora cu scaderea natalitatii. Oamenii continua sa plece, iar tara se goleste. Este esential sa sprijinim familiile, mai ales pe cele tinere, pentru a incuraja nasterea ... citește toată știrea