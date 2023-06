Deputatul UDMR Covasna, Miklos Zoltan, considera ca noul aeroport civil de la Brasov, inaugurat in cursul zilei de joi, va avea un impact major asupra dezvoltarii regiunii, indeosebi asupra turismului.Acesta a remarcat, printre altele, ca placutele informative din incinta aeroportului sunt inscriptionate in patru limbi, printre care si in limba maghiara."Aeroportul din Brasov da aripi si pentru judetul Covasna. Primul zbor oficial a aterizat pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav, care ... citeste toata stirea